Potsdam fehlen Sportplätze Deponiefläche am Habichtweg scheint geeignet

Eine ehemalige Deponiefläche am Habichtweg in Bornstedt scheint nach ersten Analysen als Sportfläche geeignet zu sein. Aus einem Gutachten zu möglichen Giftstoffen im Boden der ehemaligen Kiesgrube gingen jedenfalls keine direkten Gefahren für Menschen hervor, teilte das Sportdezernat im Rathaus nun auf Anfrage des Grünen-Fraktionschefs Gert Zöller mit. So seien zwar mittels durchgeführter Schürfungen einige Altlasten wie Bauschutt, Metalle, Kunststoffe, Teerpappen und vereinzelt Asbestzement gefunden worden.

Allerdings hätten auch die Grundwasserproben keine Überschreitungen der Werte gezeigt, heißt es in der Antwort der Stadtverwaltung: „Alle Teiluntersuchungen führten zu einem positiven Ergebnis.“ Durchgeführt wurde die Analyse von der M&P Group. Nun werde das weitere Vorgehen zu der Fläche abgestimmt. Für einen wettkampffähigen Großsportplatz seien aufwändige Vorarbeiten nötig. Das Gelände hatten SPD, Linke, Grüne und CDU Mitte 2021 gemeinsam ins Spiel gebracht – um dem großen Defizit an Sportflächen in Potsdam zu begegnen.

