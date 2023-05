Potsdam feiert sich Unesco-Tag, Filmfest, Kulturerben-Fest

Seit 2005 lädt die Deutsche Unesco-Kommission am ersten Sonntag im Juni zum bundesweiten Unesco-Welterbetag ein. In Potsdam wird dabei zum ersten Mal auch der Film gefeiert. Ein Überblick über die Veranstaltungen.

Das Welterbe erkunden

Die Schlösserstiftung öffnet das Dampfmaschinenhaus in der Moschee an der Neustädter Havelbucht. Von 10 bis 17.30 Uhr gibt es halbstündlich eine Führung. Der Eintritt kostet vier Euro, ermäßigt drei Euro. Die Stiftung lädt außerdem zu speziellen Führungen im Park Sanssouci ein: Noch Tickets gibt es für Führungen durch die Obstquartiere im sogenannten Holländischen Garten. Treffpunkt ist um 11 sowie um 12 Uhr an der Bildergalerie. Spezialführungen zu den Auswirkungen des Klimawandels im Park Sanssouci werden 11 und 14 Uhr angeboten, Treffpunkt ist das Tastmodell am Besucherzentrum Historische Mühle. Tickets für sechs, ermäßigt vier Euro können auf tickets.spsg.de gebucht werden.

Der Unesco-Tag Deutschlandweit gibt es 51 Unesco-Welterbestätten, darunter drei Natur- sowie 48 Kulturstätten. Die „Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin“ wurden 1990 zur ersten gesamtdeutschen Unesco-Welterbestätte. Potsdam beteiligt sich seit 2006 am bundesweiten Unesco-Welterbetag, zu dem die Deutsche Unesco-Kommission und der Verein Unesco-Welterbestätten Deutschland einlädt. Der Unesco-Tag wird seit 2005 immer am ersten Sonntag im Juni begangen. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Unsere Welt. Unser Erbe. Unsere Verantwortung“. Das gesamte Programm für Potsdam finden Sie auf potsdam.de/wir-feiern-unsere-stadt.

Im Park der Villa Jacobs am Jungfernsee, Bertiniweg 2, wird am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr Weinfest gefeiert. Jeweils um 11 und 14 Uhr gibt es Führungen durch die rekonstruierte Gartenanlage, wo derzeit auch Skulpturen der japanischen Künstlerin Leiko Ikemura zu sehen sind, jeweils um 16 Uhr eine Lesung mit Gastgeberin und Autorin Marianne Ludes. Weinfans können Wein vom Weinberg der Villa Jacobs und von der Mosel erwerben. Der Eintritt ist frei. Wegen fehlender Parkplätze empfiehlt sich die Anreise zu Fuß oder per Rad.

Klimaneutral und aktiv kann man sich am Sonntag nicht nur beim Pro-Potsdam-Schlösserlauf durchs Welterbe bewegen, es gibt auch kostenlose Führungen per Fahrrad: Die Gästeführer Tony Heidenreich und Robert Freimark radeln in rund zwei Stunden zu den Highlights des Potsdamer Welterbes, Treffpunkt ist 10 und 16 Uhr am Obelisk auf dem Alten Markt. Eine Anmeldung auf der Webseite der Potsdam Marketing und Service GmbH ist möglich.

Auch das Museum Barberini, das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG), das Potsdam Museum und das Kunsthaus Sans Titre beteiligen sich mit Sonderaktionen.

Das Filmerbe feiern

Potsdam ist seit 2019 erste Unesco Creative City of Film: Bei einem Filmfest im Kutschstallhof von 14 bis 23 Uhr werden Filme von Potsdamer Filmschaffenden gezeigt. 14.30 Uhr läuft der Defa-Kinderklassiker „Moritz in der Litfaßsäule von Rolf Losansky. 16.15 Uhr wird „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ von Dennis Gansel gezeigt, 18.15 Uhr der mit dem Studentenoscar ausgezeichnete Animationskurzfilm „Laika und Nemo“ und 18.30 Uhr die Buchverfilmung „Als wir träumten“, in der der Potsdamer Regisseur Andreas Dresen von einer Jugend in Leipzig Anfang der 1990er Jahre erzählt. Ab 21 Uhr wird im Kutschstall zu Musik von DJ Fabian Vallone weiter gefeiert.

Ein Hoch aufs Ehrenamt

Beim Kulturerbenfest auf dem Alten Markt ab 13 Uhr steht das ehrenamtliche Engagement fürs Welterbe im Mittelpunkt, es präsentieren sich viele Vereine und Initiativen (siehe Seite B4). Auf der Bühne gibt es ein musikalisches Programm, zur Eröffnung spielt die Combo des Landespolizeiorchesters, 14.30 Uhr singt das Chorlektiv Potsdam, 15.30 Uhr ist das Jugendmusiktheater Musical Minds zu erleben, 16.15 Uhr der Chor Swinging Glienicks, 17 Uhr das Jazzkollektiv Babelsberg.

Zum Abschluss des Unesco-Tages erklingen in der Nikolaikirche am Alten Markt Werke von Mozart, Edward Elgar und Antonín Dvorák. Es spielt das Europe Symphony Orchestra mit Musiker:innen aus zwölf Ländern und der Ukraine unter Leitung von Björn O. Wiede. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.