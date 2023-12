Potsdam plant schwimmenden Steg Groß Glienicker See soll wieder durchgehenden Spazierweg erhalten

Potsdam macht Tempo für neue freie Uferstreifen an verschiedenen Stellen des Stadtgebiets. Wie die städtische Uferwegebeauftragte Maria Elisabeth Hartleb am Mittwochabend im Hauptausschuss berichtete, soll der Groß Glienicker See am Südwestufer einen temporären Schwimmsteg erhalten – als Ersatz für einen Spazierweg. Der Uferweg des Sees ist dort an einigen Stellen von Anwohnern gesperrt.