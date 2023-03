Potsdam-West Scholle 51 soll zum Mai fertig werden

Das Atelierhaus Scholle 51 in der Geschwister-Scholl-Straße soll nach der Sanierung wie geplant im Mai bezugsfertig sein. Allerdings muss die Fassadensanierung wegen der gestiegenen Material- und Baukosten noch einmal verschoben werden. Das teilte der Hausverein jetzt mit. Momentan werde noch an den Türen und dem Fußboden in den Gemeinschaftsbereichen gearbeitet. Am 31. März ab 15.30 Uhr lädt der Hausverein zu einer Baustellenbesichtigung ein.

Der Verein bittet die privaten Kreditgeber zudem darum, eine mögliche Laufzeitverlängerung ihrer Kredite zu prüfen: „Sechs Monate helfen sehr, zwölf sind noch besser.“ Für das Sanierungsprojekt waren vor drei Jahren von privaten Unterstützern 300.000 Euro über Kleinkredite eingeworben worden. Eigentlich wäre deren Rückzahlung ab 1. Mai fällig. Der Hausverein verweist auf die Verzögerungen unter anderem durch die Coronakrise.

Wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine habe man sich während der Bauzeit für ein anderes, hybrides Heizungssystem aus Gasheizung und Wärme-Luft-Pumpe entschieden, heißt es weiter. Zunächst war - auch aus Kostengründen - eine Gasheizung geplant. Für die Hybridheizung habe man nun einen Förderbescheid über 30 Prozent der Kosten von 68.000 Euro erhalten.

