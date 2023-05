Potsdamer Feuerwehr taucht im Templiner See Suche nach einer vermissten Person

Die Feuerwehr Potsdam ist am Mittwoch am späten Vormittag zum Templiner See ausgerückt, um den See mit Tauchern abzusuchen. Das meldete die Leitstelle gegen 11.15 Uhr auf Twitter. Gesucht werde eine Person, die als vermisst gemeldet wurde, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Die Polizei ist ebenfalls im Einsatz.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Details zu Geschlecht oder Alter nannte dieser nicht. Auch zu den näheren Umständen konnte er zunächst noch nichts sagen. Um 13 Uhr dauerte der Einsatz weiter an.