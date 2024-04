Potsdamer Gestaltungsrat Besser, günstiger und schneller Bauen

Früher mitreden und das Bauen in Potsdam besser, günstiger und schneller machen: Der Gestaltungsrat hat sich neu aufgestellt und dabei neue, ambitionierte Ziele definiert. „Wir wollen nicht die sein, die ganz am Ende des Prozesses die Petersilie zur Dekoration drauflegen“, sagte Stefanie Bremer, stellvertretende Vorsitzende des beratenden Gremiums am Freitag. Bremer ist Professorin für Integrierte Verkehrsplanung und Mobilitätsentwicklung an der TU Kassel und Partnerin in einem Hamburger Büro für Stadtplanung.