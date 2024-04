Tagesspiegel Plus Stadt unterliegt Naturschützern : Gericht stoppt Pappel-Fällungen an der Nuthe in Potsdam

Erneut verliert die Potsdamer Stadtverwaltung ein Verfahren gegen Naturschützer. Das Verwaltungsgericht hat untersagt, zehn Bäume an der Nuthe zur Gefahrenabwehr zu entfernen.