Potsdamer Schulplatzkrise vor Lösung Beschluss für neue Gymnasien und Gesamtschulen

Die Potsdamer Schulplatzkrise steht vor einer Lösung. Der Bildungsausschuss hat am Dienstagabend mit breiter Mehrheit für eine nochmals veränderte und zugleich weitreichende Vorlage von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) votiert. Damit kann das laut Schulamt dringend benötigte weitere Gymnasium für Potsdam wie geplant im kommenden Sommer im Brunnenviertel an der Heinrich-Mann-Allee gegründet werden – wenn am kommenden Montag final die gesamte Stadtverordnetenversammlung dafür stimmt.