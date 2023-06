Potsdamer Verkehrsbetrieb stellt Busflotte um Bis 2031 ausschließlich mit Elektroantrieb

Der Potsdamer Verkehrsbetrieb ViP will bis 2031 seine gesamte Busflotte auf Elektroantriebe umstellen. Das kündigte Geschäftsführer Uwe Loeschmann während des Bürgerdialogs für Eiche, Grube und Golm am Freitagabend in der Ludwig-Renn-Grundschule an.

Der Forderung aus Eiche, weitere Bushaltestellen mit elektronischen Anzeigetafeln auszustatten, erteilte Loeschmann eine Absage. Alle Haltestellen würden künftig mit QR-Codes ausgestattet. Über diese könne der persönliche Fahrplan abgerufen werden. Außerdem seien Abfahrtzeiten in Echtzeit möglich, so Loeschmann.