Potsdamerin befand sich in Ausnahmezustand 49-Jährige tritt und verletzt Polizisten

Eine 49 Jahre alte Potsdamerin hat am Montagabend nach Polizisten getreten und einen Beamten leicht verletzt. Wie die Polizeidirektion West am Dienstag mitteilte, habe sich die Frau in einem Ausnahmezustand befunden. Nachbarn der Potsdamerin hatten zuvor die Polizei alarmiert, weil die 49-Jährige im Hausflur eines Mehrfamilienhaus in der Straße Am Moosfenn in der Waldstadt II schrie und sich nicht beruhigen ließ.

Nach Angaben der Einsatzkräfte zeigte die Frau ein selbstgefährdendes Verhalten, zudem verhielt sie sich aggressiv gegenüber Nachbarn und der Polizei. Demnach trat sie gezielt nach den Polizeibeamten, als sie kurzzeitig fixiert wurde. Nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst kam die 49-Jährige in ein Fachkrankenhaus. Der verletzte Polizist konnte seinen Dienst fortsetzen.