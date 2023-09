Potsdams Baustellen Hier droht in der kommenden Woche Stau

Eine Fahrt über die Nutheschnellstraße ist auch in der nächsten Woche kein Vergnügen: Es droht Stau in beide Richtungen. Ursache ist die Fahrbahnerneuerung der Schnellstraße zwischen Wetzlarer Straße und Horstweg mit einer lärmmindernden Asphaltdecke.

Stadteinwärts ist deswegen die Auf- und Abfahrt an der Anschlussstelle Horstweg gesperrt. Die Tankstelle zwischen Wetzlarer Straße und Horstweg ist über eine provisorische Zufahrt von der Fritz-Zubeil-Straße erreichbar.

In der Innenstadt entspannt sich die Lage etwas. Die Breite Straße ist wieder auf zwei Spuren je Richtung befahrbar. Die Leipziger Straße ist für Leitungsarbeiten in Höhe Altstadtblick halbseitig gesperrt. Zudem muss die Leipziger Straße für Arbeiten am Gelände des Eiskellers zwischen Am Magazin und An der Lokremise halbseitig gesperrt werden. In beiden Fällen steht stadteinwärts eine Fahrspur zur Verfügung.

Für die Einrichtung einer Fahrradstraße in Babelsberg finden in der Stahnsdorfer Straße Markierungsarbeiten statt. Die Straße wird daher halbseitig gesperrt. Das gilt auch für die Nedlitzer Straße im Bereich Campus Jungfernsee für die Herstellung von Hausanschlüssen. Je Richtung steht eine Spur zur Verfügung.