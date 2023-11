Potsdams erste Holzmodulhäuser Im Schlaatz entstehen 50 klimafreundliche Sozialwohnungen

Am Wieselkiez im Schlaatz betritt die Landeshauptstadt Neuland. Hier baut Pro Potsdam erstmals 50 Wohnungen in Holzmodulbauweise. Dunkelbraune Holzfassade, die Außenwände, die Decken, das Tragwerk - alles ist aus Holz statt Beton oder Stahl und damit nicht nur emissionsärmer als konventionelle Baumaterialien, sondern sogar ein CO₂-Speicher. Die Landeshauptstadt Potsdam reagiert mit dem Neubau nicht nur auf den steigenden Bedarf an Sozialwohnungen, auch bedingt durch Flucht und Migration, sondern auch auf die fortschreitende Klimakrise und die nachhaltige Bauwende.

„Der Holzhybridbau lässt sich zum einen schnell errichten, zum anderen behält die Materialität Klima und Umwelt im Auge“, sagte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Nach nur einem Jahr Bauzeit sollen die 50 barrierefreien Sozialwohnungen im März 2024 bezugsfertig sein. Beim Richtfest am Dienstag konnten Baubeteiligte erstmals hineinblicken.

Blick in die ersten Wohnungen

In der Fünf-Zimmer-Wohnung sind Küche und WC bereits eingerichtet. Das Holztragwerk aus Fichte ist hinter 36 Millimeter dicken Gipskartonplatten versteckt. Eine Vorgabe aus Brandschutzgründen. Aus selbem Grund werden die beiden fünfstöckigen Wohngebäude im Energiestandard KfW 40 mit Mineralwolle gedämmt. Der Rest besteht aus Holz, etwa zwei Drittel, schätzt Hubert Nopper, Geschäftsführer von Aktivhaus, die das Projekt entwickelten.

Blick in die Küche einer Fünf-Zimmer-Wohnung. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

„Das Holz schafft ein gutes Raumklima, ist ein emissionsfreies Material und durch das modulare Bauen geht es viel schneller“, nennt Nopper die Vorteile. Auch Rückbaufähigkeit sei ein wichtiger Punkt. Mehr als die Hälfte des deutschen Müllaufkommens stammt aus der Baubranche. Da der Neubau im Schlaatz noch nicht komplett CO₂-neutral ist, hat das Bauunternehmen zum Ausgleich 3000 Bäume in Straußberg gepflanzt.

Der Großteil der Wohnungen ist aus Holz. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Insgesamt 90 Module wurden für die Zwei-, Drei-, Vier- und Fünf-Zimmer-Wohnungen, jeweils mit Balkon oder Loggia, verbaut. Der Großteil soll komplett möbliert werden, so Mike Schubert. Die Stadt wird den Neubau von Pro Potsdam anmieten.

Die 90 Module wurden zu zwei Fünfgeschossern verbaut. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Ein Zuhause für Geflüchtete

Ein Zuhause können hier bis zu 210 Menschen finden. Zuerst sollen Geflüchtete aus verschiedenen Herkunftsländern einziehen, so Schubert. Der Neubau sei als dauerhafter Wohnraum für die kommenden 30 bis 40 Jahren gedacht, statt einer Containerbauweise. Für eine Durchmischung von Groß- und Kleinfamilien sorgen die verschiedenen Wohnungsgrößen von 65 bis 110 Quadratmetern. Die Lage neben der Tram-Haltestelle ermögliche Mobilität, im Stadtteil seien bereits soziale Einrichtungen vorhanden.

Der Neubau am Wieselkiez ist Teil des vom Land geförderten Sonderbauprogramms, mit dem 450 Wohnungen für Bedürftige in Potsdam entstehen sollen. Pro Potsdam investierte 22 Millionen Euro in das Projekt, 18,9 Millionen Euro sind Bundes- und Landesfördermittel. Parallel entstehen in der Gluckstraße am Stern 21 Wohnungen in Modulbauweise. Sie sollen noch in diesem Jahr an die Stadt übergeben werden.