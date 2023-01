Taskforce Holzbau für 314.000 Euro pro Jahr Potsdams Oberbürgermeister forciert die Bauwende

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) treibt seinen Plan voran, dass Potsdam zum Schutz des Klimas ein Vorreiter in Sachen Holzbau werden soll. Dazu will er sich von den Stadtverordneten eine Taskforce Holzbau mit einem Projektbüro und vier Personalstellen genehmigen lassen. Inklusive Sachkosten sind dafür 314.000 Euro vorgesehen, geht aus einer Vorlage aus Schuberts Büro für die Stadtverordnetenversammlung am 25. Januar hervor.

