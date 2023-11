Potsdams Garagen werden Wahlkampfthema Konservative Fraktion plant Kampagne für Abriss

Potsdams Garagenstandorte könnten zum Wahlkampfthema der Kommunalwahl im kommenden Jahr werden. Der Bauausschuss einigte sich am Dienstagabend (14. November) zwar mehrheitlich auf ein von der Linke-Fraktion beantragtes Moratorium, doch äußerten mehrere Ausschussmitglieder Zweifel an den Zielen.

„Ich tue mich schwer damit, einen Dauerzustand anzustreben“, sagte Gert Zöller (Grüne). Wieland Niekisch („Mitten in Potsdam“) sprach sich deutlich gegen den Erhalt der „Dinosaurier-Garagen“ aus. Die Standorte würden „populistisch aufgeblasen“. „Wir brauchen viel dringender Platz für Wohnungen, Schulen und Spielplätze“, sagte Niekisch. Am Rande der Ausschusssitzung unterstellte Niekisch, Hans-Jürgen Scharfenberg (Die Linke) wolle sich mit dem Garagen-Moratorium bloß Stimmen sichern. Er kündigte eine Kampagne für den Abriss von Garagen an.

Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) räumte ein, dass beim Stadtspaziergang mit dem Oberbürgermeister am Stern viel Unsicherheit zu den Garagen geäußert worden sei. Die Standorte könnten im Masterplanverfahren abgesichert werden. Die Linke will mit ihrem Antrag auf ein Moratorium erreichen, dass alle Garagenstandorte bis zur Planungssicherheit unangetastet bleiben. Bis 2027 solle die Verwaltung erklären, welche Standorte dauerhaft bleiben könnten. Dabei seien auch die Garagenvereine einzubeziehen. Außerdem sollen Quartiersgaragen die Parksituation entschärfen.

Die Verwaltung hält ein Moratorium für überflüssig, da es vor 2027 ohnehin keine Planungen an den Garagenstandorten geben werde, sagte Stadtplanungsamtsleiter Erik Wolfram.