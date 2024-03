Potsdams Grüne steigen aus Fraktion lässt das Rathausbündnis platzen

Die Grünen lassen kurz vor der Kommunalwahl die Potsdamer Rathauskooperation mit SPD und Linken platzen. Nach einer verlorenen Abstimmung zur Wärmewende am Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung, bei der SPD und Linke gegen den eigenen Partner stimmten, erklärte Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN), damit sei die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Rathauskooperation entzogen.