Potsdams Klinikum sucht neuen Chef Hans-Ulrich Schmidt zieht sich von Konzernspitze zurück

Die Landeshauptstadt Potsdam muss einen neuen Chef für ihr kommunales Klinikum „Ernst von Bergmann“ (EVB) suchen. Hans-Ulrich Schmidt, Sprecher der Geschäftsführung, wird das Amt abgeben. Das teilte Schmidt am Freitagabend nach einer Sondersitzung des Aufsichtsrates in einer Pressekonferenz mit.

Grund für seinen Rückzug sei eine bei seiner Frau Anfang des Jahres diagnostizierte „bösartige onkologische Systemerkrankung“, sagte Schmidt. Diese erfordere eine Dauertherapie. Er wolle in dieser Zeit „mehr an der Seite meiner Frau sein“, der gemeinsame Lebensmittelpunkt befinde sich in Forst in der Lausitz. Daher werde er seine Arbeitstätigkeit künftig einschränken und in die Lausitz verlegen, „um meine Frau eng begleiten zu können“, sagt Schmidt.

Damit sei seine Funktion als Sprecher der Geschäftsführung der gesamten Bergmann-Gruppe, zu der auch das Klinikum Westbrandenburg und die Bergmann-Klinik in Bad Belzig gehören, nicht vereinbar. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund der Krankenhausreform, die Herausforderungen mit sich bringen werde. „Hier braucht die EVB-Gruppe eine Geschäftsführung, die ihre Arbeitskraft und Gedanken über alle Maßen fokussiert einbringen kann.“

Schmidt bleibt im Amt, bis Nachfolger gefunden ist

Dieser „persönlichen Entscheidung“ sei ein „langer und wohlüberlegter Abwägungsprozess“ vorausgegangen, sagt der 54-Jährige. Entscheidend sei jedoch „das Wohl der EVB-Gruppe, das ich hier an erste Stelle sehe“. Mit dem Gesellschafter des Klinikums, der Stadt Potsdam, vertreten durch Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), habe er sich geeinigt, schrittweise Geschäftsführungen abzugeben – zuerst jene der Bergmann-Tochterunternehmen.

Die Geschäftsführung der Bergmann-Gruppe werde er ausüben, bis per Ausschreibung eine Nachfolge gefunden sei. Es werde keine Interimsphase geben. Das Amt werde nun ausgeschrieben, sagte Oberbürgermeister Schubert. Bis es neu besetzt ist, könne es sechs bis neun Monate dauern, hieß es.

Das Klinikum „Ernst von Bergmann“ in Potsdam. © Andreas Klaer

Schmidt führt das Klinikum „Ernst von Bergmann“, zu dem rund 4600 Mitarbeitende an mehreren Standorten gehören, gemeinsam mit Sabine Brase und Dr. Karin Hochbaum. Brase verantwortet seit April 2023 den Bereich „Pflege Bildung Zukunft“, Hochbaum ist seit Mai medizinische Geschäftsführerin.

Bergmann-Klinikum versorgt rund 500.000 Menschen

Schmidt ist als Sprecher der Geschäftsführung verantwortlich für den Bereich Strategie und Finanzen. Er führt zudem die Bergmann-Töchter Klinik Bad Belzig und Lausitz Klinik Forst, die „Ernst von Bergmann Care“ und die Gesundheitsakademie. Allein das Klinikum in Potsdam hat knapp 1100 Betten und ist als sogenannter Maximalversorger für rund 500.000 Menschen zuständig. Es ist das zweitgrößte Krankenhaus des Landes nach dem Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum.

Die Bergmann-Gruppe werde er nicht komplett verlassen, betonte Schmidt – er werde weiterhin die Lausitz Klinik in Forst leiten, die Klinik Bad Belzig und die Bergmann Care. Besonders in Forst werden mit der Krankenhausreform Veränderungen nötig werden, heißt es aus Kreisen der Landespolitik.

Schmidt hatte die Bergmann-Geschäftsführung zunächst interimsweise Ende April 2020 und dann 2021 offiziell übernommen. Damals befand sich das Klinikum in seiner wohl bislang größten Krise, nachdem in dem Krankenhaus nach einem Corona-Ausbruch im Frühjahr 47 Menschen gestorben waren. 44 von ihnen waren nicht wegen einer Corona-Infektion in das Klinikum gekommen.

Eine vom Klinikum-Aufsichtsrat eingesetzte Expertenkommission sowie eine Taskforce des Robert-Koch-Instituts hatten Fehler, Versäumnisse, Missstände und Fehleinschätzungen des Krankenhauses und seiner Verantwortlichen im Umgang mit dem Coronavirus und dem Ausbruch benannt. Die damalige zweiköpfige Geschäftsführung war von Oberbürgermeister Schubert als Gesellschafter abgesetzt worden, Schmidt und Tim Steckel übernahmen. Potsdams Stadtverordnete beschlossen eine Neuausrichtung des Klinikums.

Hans-Ulrich Schmidt und Tim Steckel, der nicht mehr in Potsdam tätig ist, im Juli 2021. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Die Potsdamer Staatsanwaltschaft hatte wegen des Corona-Ausbruchs rund ein Jahr lang gegen Verantwortliche des Klinikums wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt, die Ermittlungen jedoch letztlich eingestellt. Ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Umgang der Beschuldigten mit dem Ausbruch und dem Tod oder der Infektion von Patienten sei nicht nachzuweisen, hieß es damals.

Schubert bedauert den Rückzug von Schmidt

Oberbürgermeister Schubert und die Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier (beide SPD), die auch Vorsitzende des Klinikum-Aufsichtsrats ist, äußerten am Freitagabend vor der Presse ihr Bedauern über den Rückzug Schmidts, der das Krankenhaus nach der Coronakrise auch durch die Energiekrise im Zuge des Ukraine-Kriegs geführt habe. „Das Krankenhaus hat Schmidt eine Menge zu verdanken“, sagte Schubert.

Meier betonte, das Bergmann-Klinikum sei in der zweiten, dritten und vierten Corona-Welle ein Fels für die Versorgung der Covid-Patienten gewesen. Schmidt habe das Krankenhaus gestärkt aus den Krisen geführt. „Dank Ihnen können wir wieder zuversichtlich in die Zukunft blicken“, so Meier in Richtung Schmidt.

Zuletzt musste Schmidt dem Bergmann-Klinikum einen Sanierungskurs verordnen, zeitweise sogar um die Liquidität des Unternehmens bangen – und die Stadt Potsdam musste mit einem 60-Millionen-Euro-Rettungsschirm bis 2025 einspringen, um das kommunale Krankenhaus zu sichern.

Bergmann zahlt 54 Millionen Euro mehr jährlich für Löhne

Hintergrund der finanziellen Schieflage sind erhöhte Kosten: Die Stadtverordneten haben die Rückkehr zum Tarif des öffentlichen Dienstes (TVöD) für die Beschäftigten beschlossen, zudem stiegen die Energiekosten massiv. Schmidt hatte angegeben, im Vergleich zu 2019 zahle das Haus 54 Millionen Euro mehr Lohnkosten pro Jahr. Wegen der Pandemie konnten teils weniger Betten belegt werden, damit fehlten Einnahmen – und auch derzeit können wegen eines Mangels an Pflegepersonal nicht alle Betten betrieben werden. Die finanzielle Lage habe sich derzeit jedoch stabilisiert, sagte Schmidt, das Klinikum liege im Ergebniskorridor.

Demonstration für mehr Gehalt vor dem Bergmann-Klinikum. © Sebastian Gabsch PNN/Sebastian Gabsch PNN

Angesichts der teils maroden Gebäude des Klinikums mit seinem Standort in der Potsdamer Mitte wird zudem über einen Neubau für das Krankenhaus oder die Sanierung der bestehenden Bauten beraten. Dazu ist eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die Ergebnisse sollen Anfang November mit Stadtverordneten diskutiert werden.

Aufsichtsratschefin Meier hatte den PNN zuletzt gesagt, alles andere als ein Neubau für das sanierungsbedürftige Klinikum wäre eine Dauerbaustelle über Jahrzehnte hinweg: „Wenn man im laufenden Betrieb saniert, wird das lange zur Belastung für Mitarbeitende und Patienten und am Ende auch nicht viel billiger.“