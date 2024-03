Zwar ist die Zahl der Mitglieder in den 167 Potsdamer Sportvereinen zuletzt auf 37.000 gewachsen. Doch der Bau neuer Außenanlagen für Training und Wettkampf gleiche einer „Quadratur des Kreises“, gerade wegen Anwohnerinteressen, zum Beispiel bei Fragen des Lärmpegels. Von manchen in der Gesellschaft werde Sport eben nicht geschätzt, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Samstagabend beim 24. Stadtsportball.