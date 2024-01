Tagesspiegel Plus Potsdams Uferwegsbeauftragte Maria Hartleb im Interview : „Ich stoße nicht immer auf Ablehnung“

An einigen Stellen können die Potsdamer bald näher ans Wasser. Uferwegsbeauftragte Maria Hartleb über die Pläne an Griebnitzsee und Groß Glienicker See, schwimmende Stege und konstruktive Anlieger.