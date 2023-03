Potsdams Verkehr im Wandel „Die Innenstadt muss erreichbar sein“

Herr Ortgiese, Potsdam strebt eine autoarme Innenstadt an. Pläne für den Wegfall von 400 Parkplätzen in der Innenstadt erregen derzeit die Gemüter. Handwerker und Einzelhandel fürchten Umsatzeinbußen. Sind die Sorgen berechtigt?

Wir müssen die Zahl ein wenig genauer betrachten. Insgesamt stehen heute im zentralen Bereich der Innenstadt, um den es geht – und ich spreche hier bewusst nicht von der gesamten Innenstadt – 1300 Parkplätze im Straßenraum und 1500 Parkplätze in den angrenzenden Parkhäusern zur Verfügung. In der Summe 2800 Parkplätze. Nach der Umgestaltung reduziert sich die Zahl auf 2400 Parkplätze, was 85 Prozent der heutigen Kapazität entspricht. Hierbei kann zwischen den Bewohnern und den Besuchern unterschieden werden.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden