Radfahrerin schwer verletzt Frau stößt auf der Langen Brücke in Potsdam mit Tram zusammen

Auf der Langen Brücke in Potsdam ist am Dienstagmorgen eine Radfahrerin mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 35-Jährige nach Angaben der Polizei trotz roter Ampel kurz nach 8 Uhr die Lange Brücke in Richtung Nuthepark überqueren.

Daraufhin kollidierte die Frau mit einer Tram, die in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus. Die 120 Fahrgäste und der Fahrer der Tram überstanden den Zusammenstoß unbeschadet. Die Straßenbahn blieb einsatzbereit.

Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf. Nach dem Vorfall kam es kurzzeitig zu Einschränkungen im Tramverkehr.