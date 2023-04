Rekorddefizit noch viel höher Potsdams Haushalt droht Minus von knapp 190 Millionen Euro

Die Millionen-Kosten für die Flüchtlingsunterbringung, die finanziellen Nöte des Bergmann-Klinikums und der hohe Tarifabschluss im öffentlichen Dienst drohen die Stadt Potsdam völlig zu überfordern. Auf die dramatische Finanzlage machte Kämmerer Burkhard Exner (SPD) am Mittwochabend im Finanzausschuss aufmerksam. So geht die Stadt bis Ende 2027 nicht mehr nur von einem Gesamtminus von knapp 120 Millionen Euro aus, sondern inzwischen von 187,9 Millionen Euro. „Das ist die schwierigste Haushaltslage der letzten 20 Jahre“, sagte Exner.

Allein die voraussichtlichen Mehrkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen taxiert Finanzdezernent Exner mit 58 Millionen Euro bis Ende 2027, die zusätzlichen Lohnkosten für das Rathaus durch die gerade beschlossene Tarifsteigerung mit fast 20 Millionen Euro.

Zugleich sind noch längst nicht alle drohenden Mehrkosten enthalten. Das gelte insbesondere für weitere Schulplätze, gerade bei Gymnasien, sagte Exner. Ferner benötige man zum Beispiel zusätzliche Grundschulplätze in Eiche, ergänzte Jugendamtschef Robert Pfeiffer. Auch mögliche weitere Nothilfen für das Bergmann-Klinikum, das auch vom aktuellen Tarifabschluss des öffentlichen Diensts betroffen ist, sind noch nicht eingepreist. Schon für den Doppelhaushalt 2023/2024 hat die Stadt zweistellige Millionenbeiträge nur zur Stabilisierung des Krankenhauses eingeplant.

Bettensteuer soll ausgeweitet werden

In der Rechnung des Kämmerers enthalten sind auch Schätzungen, wie Potsdam vom sogenannten Brandenburg-Paket der Landesregierung profitieren könnte: mit jeweils knapp neun Millionen Euro in diesem und nächstem Jahr. Angekündigt wurden auch erste Vorstöße für höhere Steuern. So soll eine höhere Zweitwohnungssteuer und eine Ausweitung der Spielbank- und der Bettenabgabe auf Dienstreisen ab spätestens 2025 jeweils für zwei Millionen Euro mehr pro Jahr sorgen. Hier müsse es aber noch Stadtverordnetenbeschlüsse geben, hieß es.

Doch das reicht nicht. Die Summe der Problemlagen sei das Problem, sagte Exner: „Andere Kommunen bekommen das auch nicht gestemmt.“ Es müsse eine angemessenere Verteilung der Lasten zugunsten der Kommunen geben, wie dies auch schon der Städte- und Gemeindebund von Bund und Ländern gefordert habe.

2027 wären die millionenschweren Rücklagen der Stadt Potsdam aufgebraucht

Doch kommt das nicht, müsse man sich Gedanken über ein Konsolidierungsprogramm machen – also einen Sparkurs. Das hatte Potsdams Stadtspitze bisher versucht zu vermeiden, auch unter Verweis auf die noch vor drei Jahren bestehenden Rücklagen in Höhe von rund 190 Millionen Euro. Diese wären aber, sollten sich Exners Befürchtungen bewahrheiten, 2027 aufgebraucht.

Potsdams Kämmerer Burkhard Exner (SPD). © Ottmar Winter

Zugleich wurde im Ausschuss aber auch deutlich, dass die Stadtpolitik – rund ein Jahr vor der Kommunalwahl – an kostspieligen Extraforderungen für den Doppelhaushalt festhält. Behandelt wurde zum Beispiel ein Antrag aus dem Bürgerhaushalt für eine neue Jugendaktionsfläche zwischen Hauptbahnhof und Lange Brücke, die nach neuen Schätzungen rund 1,6 Millionen Euro kosten soll. „Mir fällt nicht ein, wie wir das hinbekommen sollen“, sagte Exner. Die Fraktion Die Andere schlug vor, beim Bau auch die Eigenleistung von Jugendlichen einzubeziehen. Ohne Lösung wurde das Thema für weitere Haushaltsverhandlungen zurückgestellt.

Insgesamt sind für den Haushalt schon mehr als 20 Ergänzungs- und Änderungsanträge gestellt – allein von den Fraktionen der CDU, der Linken, dem Bürgerbündnis, der Freien Fraktion, von Die Andere und der FDP. So kommt von der CDU etwa die Forderung nach sechs neuen Stellen im Ordnungsamt sowie in der Führerschein- und Zulassungsstelle.

Noch viele Wünsche aus der Politik

Die kleinere der beiden Linken-Fraktionen möchte hingegen für den Ankauf von Kleingartenflächen einen Fonds mit 120.000 Euro pro Jahr auflegen – und rund eine Million Euro in diverse Gehwegsanierungen investieren. Die Andere wiederum möchte zum Beispiel die Personal- und Betriebskostenansätze für die freien Träger im Kulturbereich pauschal um fünf Prozent erhöhen.

Noch nicht enthalten sind in den Anträgen die Forderungen aus der rot-grün-roten Rathauskooperation: Die Sozial.Linke hatte unter anderem bereits Initiativen zur Armutsbekämpfung angekündigt – also für mehr kostenloses Schulessen und die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für unter 18-Jährige. Auch die Grünen hatten bereits Nachbesserungsbedarf angemeldet, zum Beispiel beim Thema Klimaschutz.

Gegenüber den PNN kündigte Tiemo Reimann (SPD) weitere Anträge an – zum Beispiel 2023 und 2024 insgesamt 900.000 Euro zusätzlich auszugeben für die Betreuung von Kindern mit besonderem Betreuungsbedarf. Damit könne dort mehr Personal finanziert werden. Zudem müsse die Stadt zwei neue Familienberatungsstellen in den Wohngebieten südlich der Havel etablieren, forderte Reimann, der auch den Jugendhilfeausschuss führt.