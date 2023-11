Rückkehr aus Berlin Verkehrsplaner Norman Niehoff wieder in Potsdam

Nach einem Intermezzo in der Berliner Senatsverwaltung kommt der Verkehrsplaner Norman Niehoff zurück ins Rathaus. Das gab die Stadtverwaltung am Donnerstag bekannt. Tags zuvor hatten die Stadtverordneten im nicht-öffentlichen Teil ihrer Sitzung bestätigt, dass der 41-Jährige ab 2024 neuer Fachbereichsleiter für Mobilität und technische Infrastruktur werden kann. „Seine und die Rückkehr anderer Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Monaten spricht für unsere steigende Attraktivität als Arbeitgeberin, die wir in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Maßnahmen gestärkt haben“, zeigte sich Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) erfreut.

Niehoff hatte zwischen 2014 und 2022 den Bereich Verkehrsentwicklung geleitet, auch die Konzepte für eine autofreiere Stadt erarbeitet. Nach PNN-Informationen hängt die Rückkehr von Berlin nach Potsdam auch mit dem nun autofreundlicheren Kurs unter dem neuen Senat in der Bundeshauptstadt zusammen. In Niehoffs Fachbereich, der bisher nur kommissarisch geführt wurde, wird die komplette Verkehrsinfrastruktur der Stadt geplant und realisiert.