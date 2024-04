Saarmunder Straße in Potsdam Neubau wird Wohnort für Menschen mit Behinderungen statt Tafel-Standort

Nachdem es massive Kritik von Anwohnerinnen und Anwohnern gegeben hatte, will die Stadt die Potsdamer Tafel nun doch nicht mehr in einem Neubau an der Saarmunder Straße 46 unterbringen. Der Neubau soll aber weiterhin entstehen, nun jedoch mit Wohnungen für Menschen mit Behinderungen sowie mit einer Kita für schwerst mehrfachbehinderte Kinder im Erdgeschoss. Dies teilte die Stadtverwaltung den rund 150 Anwesenden bei einer Anwohnerversammlung in der Waldstadt mit.