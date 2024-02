Sanierung für 22 Millionen Euro Potsdams Schloss Cecilienhof künftig wieder mit Hotel

Das Potsdamer Schloss Cecilienhof muss wegen einer Sanierung der Innenräume schließen. Künftig soll es wieder einen Hotelbetrieb im Haus geben. Wie berichtet wird der seit 2014 ungenutzte Hotelbereich mit seinen 38 Gästezimmern und Suiten saniert. Zusätzlich wird die technische Infrastruktur des Hauses erneuert.

Zudem wird der bisherige Museumseingang verlegt, barrierefrei gestaltet und der museale Bereich um zusätzliche Ausstellungsflächen vergrößert, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) am Dienstag mitteilte.

Dafür werde ein erheblicher Teil des Gebäudes, der aktuell ungenutzt ist, reaktiviert. Mit dem Hotel werde auch ein Restaurant eingerichtet, das um ein Imbissangebot im Hofgarten, dem ehemaligen Wirtschaftshof des Schlosses, ergänzt werde. Erstmals sei zudem ein Personenaufzug im Ostflügel des Schlosses vorgesehen. Für die gesamte Baumaßnahme werden 22,6 Millionen Euro veranschlagt.

Das frühere Vier-Sterne-Hotel im Westflügel des Schlosses wurde von der Hotelkette Relexa betrieben. Künftig wird das Haus ein Arcona-Hotel, das in Potsdam früher schon das „Hotel am Havelufer“ im Persiusspeicher betrieben hatte. Derzeit befindet sich das 2008 in Rostock gegründete Unternehmen „Arcona Hotels & Resorts“ in einem Insolvenzverfahren. Dennoch halte die Kette an den Plänen für Potsdam fest, teilte die SPSG auf Anfrage mit.

Ort der Potsdamer Konferenz im Schloss Cecilienhof: Vor vier Jahren gab es anlässlich des 75. Jahrestages eine Sonderausstellung im Museum. © Andreas Klaer

Finanziert wird die Sanierung durch das Sonderinvestitionsprogramm, das der Bund sowie die Länder Brandenburg und Berlin bis 2030 zur Rettung bedeutender Denkmäler der Berliner und Potsdamer Kulturlandschaft aufgelegt haben. Insgesamt stehen 400 Millionen Euro zur Verfügung. Ermöglicht wird dadurch auch die Sanierung der Römischen Bäder und der Meierei am Kuhtor sowie des Pfaueninselschlosses und des Kleinen Schlosses im Park Babelsberg, die in diesem Jahr wieder öffnen sollen. Außerdem wird die Sanierung des Weißen und des Roten Hauses im Neuen Garten abgeschlossen.

Ebenso werden laut Stiftung das neue Skulpturendepot am Hauptbahnhof und der Funktionsbau für das Parkrevier in Sanssouci unterhalb der Maulbeerallee fertiggestellt. Auch Sanierungsarbeiten am Neuen Palais und im Schlosstheater wurden durch das Sonderinvestitionsprogramm ermöglicht.

Bei der Schlösserstiftung gebe es einen Investitionsstau, sagt SPSG-Architekturdirektor Ayhan Ayrilmaz. Die Sonderinvestition von Bund und Ländern müsse daher nach 2030 fortgesetzt werden. Seine Abteilung plane bereits Baumaßnahmen für diesen Zeitraum.

Ab 1. November geschlossen

Dach und Fassade des Schlosses Cecilienhof waren bereits mit Mitteln des ersten Sonderinvestitionsprogramms saniert worden. Die nächste Bauphase mit Tiefbaumaßnahmen im Außenbereich beginnt im September und dauert bis Dezember. Die eigentlichen Arbeiten im Gebäude beginnen im Januar 2025 und sollen im April 2027 abgeschlossen sein. Danach sei die Wiedereröffnung von Schloss und Hotel geplant, so die SPSG.

Schloss Cecilienhof in Potsdam zeigt Sonderausstellung anläßlich des 75. Jubiläums der Potsdamer Konferenz. © Andreas Klaer

Ein Besuch der Museumsräume wird während der Bauzeit nicht möglich sein. Deshalb wird das Schloss ab 1. November für Besucher geschlossen. Die Schlossumgebung im Neuen Garten bleibt zugänglich.

Als zusätzliches Angebot ist ab dem 25. Mai eine Gartenführung vom Marmorpalais zum Schloss Cecilienhof buchbar. Beim Spaziergang durch den Neuen Garten geht es um die Geschichte des Parks sowie die Ereignisse rund um die Potsdamer Konferenz 1945, die sowjetische Besatzungszeit sowie die deutsch-deutsche Teilung. Von Mai bis Oktober 2024 seien zudem Sonderführungen zu den bevorstehenden Umbauten geplant, so die SPSG.

Kaiser Wilhelm II. ließ das Schloss Cecilienhof zwischen 1913 und 1917 für das Kronprinzenpaar Wilhelm und Cecilie von Preußen im englischen Landhausstil errichten. Es war der letzte Schlossbau der Hohenzollern. Das Haus ist vor allem als Tagungsort der Potsdamer Konferenz bekannt. Für das Treffen der vier Siegermächte nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Haupträume des Schlosses neu möbliert und der rote Stern im Ehrenhof angelegt. Seit den 1960er-Jahren war in dem Gebäudekomplex ein Hotel untergebracht.