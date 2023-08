Brandenburgs größter Sportverein in der Krise SC-Potsdam-Chef Rieger tritt zurück

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam sollen eigentlich ab Anfang Oktober alles daran setzen, erneut eine sportlich erfolgreiche Saison abzuliefern. Doch jetzt ist der mit mehr als 4000 Mitgliedern größte märkische Sportverein in eine schwere Krise geraten. Es geht um den Verdacht der jahrelangen Steuerhinterziehung. Der vorläufige Höhepunkt folgte am Dienstag: Der langjährige Vereinschef und SC-Potsdam-Mitbegründer Peter Rieger trat zurück. Anlass seien "die Vorwürfe aus der Presse", hieß es in einer Erklärung des Vereins.