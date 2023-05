Bröckelnder Barock Dem Landtag platzt der Putz ab

Wenn historischen Objekten Patina attestiert wird, meint man damit oft, dass man ihnen ihr Alter und damit einen historischen Wert ansieht. Der Landtag am Alten Markt in der Potsdamer Mitte ist allerdings erst vor rund neun Jahren eröffnet worden. Dennoch sieht er an einigen Stellen bereits ganz schön alt aus. Die barocke Fassadenverkleidung, die dem Neubau die Anmutung des Potsdamer Stadtschlosses verleihen soll, bröckelt nämlich.