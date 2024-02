Schlappe für den Oberbürgermeister Schuberts Idee der „Stadtteilräte“ für Potsdam abgelehnt

Ein vom Büro des Oberbürgermeisters Mike Schubert (SPD) erstelltes Konzept, Bürger auf Stadtteilebene mehr als bisher in politische Entscheidungen einzubeziehen, hat in der Stadtpolitik keine Unterstützer gefunden. Im Partizipationsausschuss wurde das Papier am Dienstagabend auf Antrag der CDU an den Rathauschef zur Überarbeitung zurück überwiesen, wie mehrere Teilnehmer der Sitzung den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) bestätigten.