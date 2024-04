Karstadt in Potsdam schließt Was jetzt kommen könnte: Bibliothek, Museum, Mall, Co-Working

Das Potsdamer Karstadt-Kaufhaus soll Ende August schließen. Das hat Galeria Karstadt Kaufhof am Samstag angekündigt. 16 Filialen stehen auf der Streichliste. In Potsdam gibt es bereits erste Vorschläge und Ideen für eine neue Nutzung der Hauses in der Brandenburger Straße, in dem 1905 erstmals ein Kaufhaus eröffnet hatte.