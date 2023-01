Schuldebatte in der Landeshauptstadt Braucht Potsdam ein neues Gymnasium – und wann?

Kurz vor dem angekündigten Abgang der Bildungsdezernentin Noosha Aubel (parteilos) beginnt in Potsdam die Debatte über die künftige Schulentwicklung in der Stadt. Als Ausgangspunkt hatte die Beigeordnete vor knapp einem Monat vorgeschlagen, möglichst zeitnah ein weiteres neues Gymnasium an einem Übergangsstandort zu starten und diese Schule bis 2028 in der Waldstadt zu errichten – anstelle einer dort bisher geplanten Gesamtschule.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden