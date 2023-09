Potsdamer Schulstreit spitzt sich zu Oberbürgermeister Schubert drängt auf Entscheidung für Gymnasium

Es ist die letzte Frist im Potsdamer Schulstreit: Bei einer Sondersitzung am 25. September sollen die Stadtverordneten doch noch grünes Licht für ein neues Gymnasium im kommenden Sommer geben. Den Zeitplan nannte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) in einer am frühen Freitagabend versendeten Erklärung.