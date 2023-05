Schwerer Unfall in Potsdam Kollision in der Berliner Vorstadt – zwei Schwerverletzte

Schwerer Unfall in der Berliner Vorstadt: Auf der Kreuzung Berliner Straße/Nuthestraße sind am Donnerstagmittag mehrere Autos kollidiert. Nach Angaben der Polizei waren vier Autos an dem Unfall beteiligt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 49 Jahre alter Autofahrer nach Angaben der Polizeidirektion West offenbar aufgrund medizinischer Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Daraufhin fuhr er auf den Wagen eines 65-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Fahrzeug auf zwei weitere Autos geschoben worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 49-Jährige und der 65-Jährige waren nach dem Zusammenstoß zunächst nicht ansprechbar. Rettungskräfte der Feuerwehr holten sie aus ihren Fahrzeugen. Beide Personen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ein weiterer Fahrer wurde leicht verletzt. Er wurde am Unfallort versorgt.

Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf und leitete weitere Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache ein. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Wegen des Unfalls kam es zu Verkehrseinschränkungen. Die Berliner Straße war vorübergehend gesperrt, auch der Tram-Verkehr musste unterbrochen werden. Die Kollision hatte sich gegen 13 Uhr ereignet.