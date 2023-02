Sechs Häuserblöcke waren ohne Trinkwasser Rohrbruch in Potsdamer Wohngebiet am Schlaatz behoben

Im Potsdamer Wohngebiet am Schlaatz ist am Mittwoch ein Rohrbruch behoben worden. Das teilten die Stadtwerke auf PNN-Nachfrage mit. In der Straße Am Wieselkiez war es am Dienstagabend gegen 20 Uhr zur Havarie gekommen. Daraufhin kam in sechs Häuserblöcken kein Wasser mehr aus den Leitungen. Die Versorgung wurde über Standrohre sichergestellt. Seit 9.40 Uhr am Mittwochmorgen fließt das Wasser wieder aus den Hähnen. Am Vormittag liefen noch Restarbeiten an der Baugrube.

