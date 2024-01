Skepsis zur autoarmen Innenstadt Potsdams Baudezernent kann frustrierte Gewerbetreibende nicht überzeugen

Acht Monate ist der umstrittene Stadtverordnetenbeschluss für eine deutlich autoärmere Innenstadt alt. Doch zwölf Wochen, bevor als erster Schritt dutzende Parkplätze in der Dortustraße wegfallen sollen, sind noch viele Detailfragen für ansässige Gastronomen und Gewerbetreibende ungeklärt. Das sorgt für Frust bei den Betroffenen, wie eine Informationsveranstaltung der Verkehrsverwaltung am Montagabend zeigte.

Dabei blieb Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) den 60 Gästen viele Antworten schuldig. Mehrere Gastronomen aus der Dortustraße monierten, sie könnten ohne Stellplätze künftig kein Essen mehr ausliefern. Auch Physiotherapeuten und andere Mediziner aus der Straße beklagten, sie würde für ihre teilweise gehbehinderte Kundschaft weiter Parkplätze vor Ort benötigen.

Jens Freiberg von dem Möbelhandel „Famos sitzen und liegen“ sagte, er brauche Platz für einen Möbeltransporter. Eine Sondergenehmigung für das Parken sei ihm zuletzt aber entzogen worden. Sollte das so bleiben, werde er rechtliche Schritte gegen das Rathaus unternehmen, sagte Freiberg. Schon jetzt müsse er in der Innenstadt mit einem Umsatzrückgang in Höhe von 25 Prozent umgehen, schilderte der Händler als einer von mehreren Anwesenden seine Existenzsorgen.

So stellt sich die Stadtverwaltung die verkehrsberuhigte Dortustraße vor. © Visualisierung: Stadtverwaltung Potsdam

Zu solchen Detailfragen konnten Rubelt und weitere Mitarbeiter der Verkehrsbehörde keine abschließenden Antworten geben. Die Anliegen sollen geprüft werden, so die Antwort der Behörde. Allerdings berichteten mehrere Teilnehmer, dass die Kommunikation mit der Bauverwaltung unter Rubelt zu wünschen übrig lasse. So sagte die Fotografin Kathleen Friedrich vom Innenstadt-Gewerbebündnis Ici! Potsdam, in den vergangenen Monaten seien mehrere E-Mails mit Fragen zu den Plänen und Terminwünschen unbeantwortet geblieben. Warum so verfahren wurde, blieb offen.

Allerdings machte der Baudezernent deutlich, dass er sich an den Beschluss der Stadtverordneten zur autofreieren Innenstadt – SPD, Grüne, Linke und Die Andere waren die Wegbereiter – gebunden sehe. Demnach sollen zunächst ab dem 28. März in der Dortustraße zwischen Brandenburger und Hegelallee alle Besucherparkplätze gestrichen werden. Der Platz soll dann zugunsten von mehr Außengastronomie, Bänken, Hochbeeten und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder genutzt werden. Anwohner sollen stattdessen in der Hegelallee parken, Autos dürften dann nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren. Allerdings seien das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen noch im gesamten Straßenraum möglich, betone Rubelt. Nach einer einjährigen Erprobungsphase soll das Modellprojekt „in einen dauerhaften Zustand“ überführt werden, hieß es weiter. Ähnliche Modelle sind in weiteren Straßen geplant.

Potsdams Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos). © Kai Wielert

Auch diese konkrete Vorfestlegung sorgte für Verärgerung, wenngleich Rubelt mehrfach an den Stadtverordnetenbeschluss und vorherige Bürgerbeteiligungen erinnerte. Sylvia Regling von dem „S&M“-Damenmodegeschäft in der Dortustraße fragte, warum die neuen Regeln nicht nur in der Freiluftsaison oder an bestimmten Wochentagen gelten könnten, so wie es auch in anderen Städten praktiziert werde. Angesichts der Vielzahl von Bedenken ging diese Frage allerdings unter.

Kontakt zur Dortustraße Für alle Fragen rund um den Verkehrsversuch in der Dortustraße können sich Betroffene unter dortustrassse@rathaus.potsdam.de bei der Bauverwaltung melden. Dorthin können auch Ideen gesandt werden, wie der Straßenraum dort neu und einladend gestaltet werden kann.

Matthias Schäferhoff vom Spieleladen „Galadriel“ sagte, eine Umfrage unter den Ici!-Mitgliedern habe die Ablehnung deutlich gezeigt. Kunden bevorzugten kurze Wege zu den Parkplätzen. Rubelt verwies auf die Parkhäuser in Innenstadtnähe, die noch nicht ausgelastet seien. Die Händler und Gastronomen hielten dagegen. Dauerparkplätze für Mitarbeiter seien zum Beispiel schon längst nicht mehr zu erhalten. Mehrfach wurde auch die Konkurrenz zu Einkaufscentern mit kostenlosen Parkplätzen sowie zum Internethandel ins Feld geführt, was es den Händlern in der Innenstadt noch schwerer mache.

Viele Streitpunkte blieben ungelöst. Anders als bei anderen Bürgerveranstaltungen zu kontrovers diskutierten Fragen hatte die Verwaltung diesmal keine externen Moderatoren herangezogen, auch Mikrofone wurden nicht eingesetzt.

Auch andere Probleme in und mit der Innenstadt wurden angesprochen. Die Stadt müsse, so forderten mehrere Redner, zum Beispiel in Fahrstreifen für Radfahrer investieren. Andere Anwohner wiederum sorgten sich, dass zusätzliche Gastronomie im Sommer für mehr Lärm sorgen werde. Dieses Problem verschärfe sich dadurch, dass das Ordnungsamt in den Abendstunden nicht mehr erreichbar sei.

Die Informationsveranstaltung war sehr gut besucht, der Platz reichte kaum aus. © Henri Kramer/PNN

In Einzelfragen zeigte sich die Stadtverwaltung gleichwohl kompromissbereit. Matthias Isenmann vom Café „Backstoltz“ wollte zum Beispiel wissen, wie teuer künftig die Sondergenehmigungen für die Nutzung des Straßenraums würden. Stadtplanerin Yvonne Stolzmann stellte hierzu eine Gebührenbefreiung für ein Jahr in Aussicht: „Das besprechen wir intern.“

Ebenso verwies Rubelt auf aktuelle Prüfungen in der Verwaltung, wie mit den Problemen von Handwerkern umgegangen werden soll, die nicht mehr vor Ort parken könnten. Hier forderte ein Handwerker eigene Parkausweise, zum Beispiel für Heizungsbauer mit größeren Gerätschaften. Rubelt sagte, vielleicht sei eine Lösung, dass sich die Handwerker im Bereich der Anwohnerparkplätze hinstellen könnten. Darüber werde noch diskutiert. Er machte aber auch deutlich, dass nicht für jede Gelegenheit immer an der richtigen Stelle ein Stellplatz in der Innenstadt vorhanden sei.

Was bedeutet „verkehrsberuhigter Bereich“? • Fahrzeuge müssen mit Schrittgeschwindigkeit bewegt werden. • Der Fußverkehr darf nicht durch den Fahrzeugverkehr gefährdet oder behindert werden. Wenn nötig, muss der Fahrzeugverkehr warten. • Der Fußverkehr darf den Fahrzeugverkehr nicht unnötig behindern. • Fahrzeuge müssen innerhalb gekennzeichneter Flächen geparkt werden. Ausgenommen ist davon das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen. Das ist im gesamten Straßenraum zulässig. • Der Fußverkehr darf die ganze Straßenbreite benutzen. Spielende Kinder sind überall erlaubt.

Allerdings blieben solche Zugeständnisse nur Randnotizen. Bei den Teilnehmern überwog die Skepsis. So erinnerten Händler daran, dass einst in der Innenstadt sogar Sitzgelegenheiten abgebaut worden seien – damit diese nicht mehr von Obdachlosen genutzt würden. Die Verwaltung hingegen betonte den Nutzen durch solche „konsumfreien“ Aufenthaltsbereiche, verwies auf Studien zu mehr Belebung von Innenstädten durch Autofreiheit. Die schlechte Grundstimmung konnte das jedoch nicht verbessern. „Sie werden bezahlt durch unsere Gewerbesteuer“, hieß es von Händlern in Richtung Rubelt.

Viel Zeit bis zum Start des Modellversuchs in der Dortustraße bleibt nicht mehr. Am Ende der Veranstaltung, nach mehr als zwei Stunden Debatte, kündigte Dezernent Rubelt eine weitere Infoveranstaltung zum Thema an. Ein Datum nannte er nicht.