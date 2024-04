„So unattraktiv wie möglich“ Kritik an Potsdams „Bädermehrkindkarte“

Das Angebot an sich wird begrüßt, aber die komplizierte Anmeldeprozedur stößt auf wenig Verständnis: An der neuen Potsdamer „Bädermehrkindkarte“ gibt es Kritik. Wie berichtet bietet die Bäderlandschaft seit 1. April das neue Ticket an: Es soll Familien mit mehr als drei Kindern den Eintritt zum Familienticketpreis ermöglichen. Bisher müssen sie für weitere Kinder extra zahlen. Allerdings ist nun einmalig eine komplizierte Anmeldung nötig: Die ganze Familie muss dafür an einem Termin außerhalb der Ferien beim Bad vorsprechen und Dokumente vorlegen, um nachzuweisen, dass es sich um eigene beziehungsweise adoptierte Kinder handelt und sie im selben Haushalt leben. Auch ein Familienfoto wird angefertigt.