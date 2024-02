„Soft Power“ Textil-Ausstellung im Potsdamer „Minsk“

Textilgestaltung als künstlerisches Ausdrucksmittel, mit dem Machtverhältnisse infrage gestellt werden können, stellt „Das Minsk“ Kunsthaus im Frühjahr in einer Gruppenausstellung mit dem Titel „Soft Power“ vor. Dabei werden Textilien nicht nur als handwerklich oder industriell gefertigte Objekte, sondern auch als Teil von Systemen wie Produktions- und Handelsnetzen, Geschichten, Kartografien und Kosmologien, die sich um sie herum entfalten, verstanden. Auch ihre Verwendung als integraler Bestandteil unserer täglichen Routinen und Rituale wird untersucht.

Die Ausstellung, die vom 16. März bis 11. August läuft, gliedert sich in drei ineinander verwobene Kapitel. Am 15. März sind das Haus und die Ausstellungen von 20 bis 22 Uhr geöffnet, der Eintritt ist an diesem Abend ausschließlich mit vorab online gebuchten kostenfreien Zeitfenster-Tickets möglich.