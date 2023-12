Spaziergänger entdeckten die Leiche Vermisster Gerhardt P. aus Potsdam ist tot

Der seit Mitte September 2023 vermisste Potsdamer Gerhardt P. ist tot. Das teilte die Polizeidirektion West am Montag mit. Demnach wurde der Tote bereits am 23. November entdeckt. Die Leiche des 81-Jährigen sei nun zweifelsfrei identifiziert worden, so die Ermittler. „Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor“, teilte die Polizei mit.

Gerhardt P. war zuletzt am 19. September an seinem Wohnsitz in Fahrland gesehen worden. Die daraufhin eingeleiteten Suchmaßnahmen, auch ein Fährtenhund und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz, blieben erfolglos.

Die Polizei hatte zudem Bilder des Vermissten veröffentlicht und die Bevölkerung um Hilfe gebeten. Spaziergänger fanden den verstorbenen Gerhardt P. schließlich rund zwei Monate nach dessen Verschwinden – in einem Waldstück in der Nähe seines Wohnortes.