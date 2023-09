Polizei bittet um Hinweise Gerhardt P. aus Potsdam wird vermisst

Seit Dienstagabend fehlt von Gerhardt P. aus dem Potsdamer Ortsteil Fahrland jede Spur. Deswegen bittet die Polizei bei der Suche nach dem 81-Jährigen nun um Hilfe aus der Bevölkerung.

Gerhardt P. ist nach Angaben der Ermittler etwa 1,80 Meter groß, schlank und Brillenträger. Er hat kurze, graue Haare. Bekleidet ist er vermutlich mit einer weißen Jacke, einer braunen Hose, einem braunen karierten Hemd und festen dunklen Stiefeln.

Zudem trägt er wahrscheinlich einen Strohhut und hat einen hölzernen Wanderstock dabei. Teilweise spreche der 81-Jährige nur französisch, da er lange in Frankreich gelebt habe, so die Polizei.

Der 81 Jahre alte Gerhardt P. ist seit Dienstagabend verschwunden. © POLIZEIDIREKTION WEST

Zuletzt wurde Gerhardt P. am 19. September gegen 18 Uhr an seinem Wohnort in Fahrland gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen, auch ein Fährtenhund und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz, blieben erfolglos.

Nun fragt die Polizei, wer Gerhardt P. gesehen oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Rufnummer (0331) 5508-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.