Luftschiffhafen in Potsdam Stadionsanierung zieht sich bis Ende des Sommers

Nach dem Sommer soll die verzögerte Sanierung des Stadions am Luftschiffhafen abgeschlossen sein. Das kündigte die Spitze der kommunalen Luftschiffhafen GmbH am Dienstagabend im Sportausschuss der Stadtverordneten an. Rund sechs Wochen lang soll bis zum 31. August Tartan verlegt werden – so etwa für die Rundbahn, sagte die neue Technikchefin Sandra Jacob.