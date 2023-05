Potsdams Staustellen Hier wird es in dieser Woche eng

Neue und alte Baustellen könnten auf Potsdams Straßen die Woche für Staus und stockenden Verkehr sorgen. Die Kurfürstenstraße muss ab dem heutigen Montag aufgrund von Baugrunduntersuchungen zwischen Nauener Tor und Hebbelstraße in der Zeit von 9 bis 15 Uhr halbseitig gesperrt werden. In beide Fahrtrichtungen steht jeweils nur eine Fahrbahn zur Verfügung. Die Sperrung dauert bis Freitag an.

Aufgrund von Ausbesserungsarbeiten wegen eines Brandes an der Brücke über die Nuthe muss der Radweg und der Fußweg an der Friedrich-List-Straße gesperrt und auf die Fahrbahn verlegt werden. Für den Straßenverkehr steht je Richtung eine Spur zur Verfügung.

Mit Staus ist auch noch auf den Straßen rund um die Großbaustelle am Leipziger Dreieck zu rechnen.

Zwei Baustellen führen zu Einschränkungen für den stadtauswärtigen Verkehr auf der Zeppelinstraße. So gibt es in Höhe Schafgraben wegen einer Havarie ebenso nur eine Fahrspur wie zwischen Stormstraße und der Straße im Bogen.

Der Horstweg am Schlaatz wird wegen Leitungsarbeiten zwischen An der Alten Zauche und Heinrich-Mann-Allee halbseitig gesperrt. Für jede Fahrtrichtung bleibt eine Fahrspur geöffnet.

Die Lennéstraße wird wegen Leitungsarbeiten von der Einmündung Zeppelinstraße bis zum Köhlerplatz/Zimmerstraße zur Einsbahnstraße. Eine Ausfahrt ist nur über die Zimmerstraße Richtung Luisenplatz möglich.

Die Konrad-Wolf-Allee ist weiterhin wegen Sanierungsarbeiten im Bereich der Auf- und Abfahrt der L40 Nuthestraße bis zur Hans-Albers-Straße gesperrt. Eine Zufahrt ist nur in Höhe Neuendorfer Straße möglich.

In Babelsberg kommt es aufgrund von Tiefbauarbeiten auf der Karl-Liebknecht-Straße zwischen Rathaus Babelsberg und Karl-Liebknecht-Stadion zu Einschränkungen im Parkplatz- und Gehwegbereich. Auch an der Rudolf-Breitscheid-Straße/ Plantagenstraße ruhen die Bauarbeiten nicht. Die Kreuzung bleibt voll gesperrt.

Auch der Werdersche Damm wird von Montag an bis Ende Mai zwischen Wasserwerk und Kuhrfortdamm an drei Tagen halbseitig gesperrt. Grund sind Markierungsarbeiten.

Die Geiselbergstraße ist aufgrund von Leitungsarbeiten zwischen Am Mühlenberg und Kossätenweg gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert.

Noch immer bleibt es bei der Baustelle Am Buchhorst im Industriegebiet. Dort wird zwischen Handelshof und An der Brauerei wegen Leitungsarbeiten die Straße halbseitig gesperrt, der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

Auf der Straße L902 ist zwischen Potsdam und dem Ortsteil Grube die Brücke über die Wublitz halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine mobile Ampel geregelt. Für Anlieferungen zur Baustelle muss die Brücke kurzzeitig auch voll gesperrt werden.

Alle aktuellen Informationen zum Verkehrsgeschehen in Potsdam: www.mobil-potsdam.de.