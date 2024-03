Streit um geparktes Auto in Potsdam Mann im Nuthepark mit Pfefferspray angegriffen

In einem Streit um ein geparktes Auto hat am Freitag im Nuthepark ein Mann einen anderen mit Pfefferspray attackiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Mann gegen 12.45 Uhr den Notruf gewählt. Er gab an, die beiden seien wegen seines in der Babelsberger Straße geparkten Wagens in Streit geraten. Worum sich dieser genau drehte, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor.

Die verbale Auseinandersetzung eskalierte, als der zweite Mann ein Pfefferspray zog und dem Autobesitzer damit ins Gesicht sprühte. Dieser musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Polizei konnte den Täter nicht mehr vor Ort finden, ihn aber anhand einer Videoaufzeichnung identifizieren. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.