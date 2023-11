Krisen und Stress überstehen Bildungsforum Potsdam lädt zur Themenwoche Resilienz ein

Stress im Job, familiäre Belastungen, Krisen – Herausforderungen im Alltag begegnen uns immer wieder. Resilienz ist eine Strategie, um widerstandsfähiger zu werden. Die Stadt- und Landesbibliothek, die Volkshochschule und die Wissenschaftsetage widmen dem Thema Resilienz vom 8. bis 21. November eine Themenwoche im Bildungsforum Potsdam und laden zu Veranstaltungen ein rund um Fragen wie „Was hilft uns im Leben?“ und „Was macht uns stark?“.

Den Auftakt macht das Lunchpaket, das Mittagsangebot in der Bibliothek, am 8. November von 12.30 bis 13.15 Uhr. Ernährungswissenschaftlerin Sylvia Prassek erklärt, welche Lebensmittel Resilienz fördern. Am 11. November liest Autorin Dr. Yael Adler am selben Ort um 11 Uhr aus ihrem Buch „Genial vital: Wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung“ und spricht über das Älterwerden, menschliche Widerstandsfähigkeit und Vitalität.

In der Volkshochschule bietet Heilpraktikerin Gabriela Ristow am 21. November einen Workshop zur reinigenden und heilenden Wirkung von ästherischen Ölen an. Weitere Informationen finden sich unter bildungsforum-potsdam.de/resilienz.