Studentenwohnanlage in Griebnitzsee Plattner-Stiftung zieht Kaufangebot zurück

Die Hasso-Plattner-Foundation (HPF) hat auch ihr Kaufangebot für die Studentenwohnanlage in Griebnitzsee zurückgenommen. In einem Brief an das Studentenwerk Potsdam hat die Stiftung nach PNN-Informationen vor einer Woche klargemacht, dass sie die Gespräche über einen Kauf der Wohnheime nicht fortführen wolle. Die HPF wollte die 30 Jahre alten Gebäude sanieren und 400 weitere Wohnheimplätze schaffen. Das Wohnheim wäre in Trägerschaft des Studentenwerks geblieben.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden