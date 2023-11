Tipps für Potsdam am ersten Adventswochenende Hirtenmesse, Wintermarkt und Glühwein-Express

Die Vorweihnachtszeit in Babelsberg wird am Freitag eingeläutet von der Kristallfee – sie eröffnet 18 Uhr auf dem Weberplatz den Böhmischen Weihnachtsmarkt, der an den ersten beiden Adventswochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag zu erleben ist. Höhepunkt am Freitagabend ist von 19 bis 22 Uhr die Babelsberger Glühweinnacht mit Musik und Feuerspektakel. Am Samstag kommt um 16 Uhr in der Friedrichskirche die Böhmische Hirtenmesse aus Prag zu Gehör – Karten für 15 Euro sind in der Parfümerie M, der Bürgel-Buchhandlung oder unter der Ticket-Hotline Tel. (0331) 70 49 264 erhältlich.