Trotz Hollywood-Projekt Studio Babelsberg rechnet mit Minus

Beim Studio Babelsberg stehen weitere Wechsel im Aufsichtsrat und im Vorstand des Unternehmens an. Gleichzeitig ist endlich wieder eine internationale Großproduktion in Sicht. Am Mittwoch informierte das Unternehmen bei der Hauptversammlung in Babelsberg die Aktionäre über das Geschäftsjahr 2022 und die Aussichten.