Turnhallennot in Potsdam Hunderte Schüler müssen beim Sportunterricht improvisieren

Schlechte Nachrichten für die rund 550 Kinder an der Rosa-Luxemburg-Grundschule in der Potsdamer Innenstadt: Die Schule bleibt wegen Verzögerungen bei Sanierungsarbeiten vorerst weiter ohne Turnhalle. Im Bildungsausschuss sagte der Chef des Kommunalen Immobilienservice (Kis) am Dienstagabend, für die derzeit laufende Erweiterung der Bestandsturnhalle der Schule gebe es „leichte Verzögerungen“, so sei diese erst im Sommer 2024 fertig. Und auch bei der Sanierung der eigentlich geplanten Übergangshalle in der Kurfürstenstraße gebe es neue Probleme.