Ukrainische Familie in Potsdam Ein Leben in Sicherheit – aber dennoch voller Sorgen

Iryna Maltseva ist zwei Jahre nach ihrer Flucht gut in Potsdam angekommen: Sie und ihre Familie haben eine Wohnung, ihre zwei zehn- und zwölfjährigen Töchter gehen hier zur Schule, sie und ihr Mann haben Arbeit und sprechen Deutsch. Und doch ist Maltseva jeden Tag in Gedanken in der Ukraine: „Mein Morgen fängt immer damit an, dass ich Nachrichten aus der Ukraine lese“, sagt die 39-Jährige. „Wenn es irgendwelche Angriffe gab, schreibe ich meinen Eltern, Verwandten und Freunden und frage, wie es ihnen geht.“

Am 24. Februar jährt sich der Angriff Russlands auf ihre Heimat zum zweiten Mal – genau an diesem Datum Tag war Maltseva 2022 zusammen mit ihrer Familie aus Kiew geflüchtet. Zuerst waren sie in einen Vorort der Hauptstadt gefahren, in das Dorf Stoyanka. „Wir dachten, dort ist es sicherer, als in Kiew“, sagt Maltseva. Doch Stoyanka ist nur fünf Kilometer von Butscha und Irpin entfernt, den Dörfern, in denen die russische Armee etliche Gräueltaten an der Zivilbevölkerung beging.

Es gab einen Aufruf, Artistenkinder aus der Ukraine aufzunehmen, und Bileam Tröger vom Zirkus Montelino in Potsdam hatte sich darauf gemeldet. Iryna Maltseva lebt mit ihrer Familie seit 2022 in Potsdam

Zu diesem Zeitpunkt wusste die Familie das zwar noch nicht, dennoch wurde schnell klar, dass sie in Stoyanka nicht sicher waren. Maltseva und ihre Töchter flüchteten nach wenigen Tagen weiter nach Polen, ihr Mann und ihre Eltern blieben in Kiew. Anderthalb Monate lebten sie in Krakau, dann erreichte sie ein Anruf vom Trainer ihrer Tochter, die an der Zirkusakademie in Kiew zur Artistin ausgebildet worden war. „Es gab einen Aufruf, Artistenkinder aus der Ukraine aufzunehmen, und Bileam Tröger vom Zirkus Montelino in Potsdam hatte sich darauf gemeldet“, sagt sie.

Veranstaltung Die Familie ist am Freitag, den 23. Februar, auch zu Gast bei einer Veranstaltung der Stiftung Garnisonkirche: „Ein Stück Frieden schaffen – mitten in Potsdam: Geflüchtete aus der Ukraine und Helfende erzählen ihre persönlichen Geschichten.“ Diese beginnt 19 Uhr in der Nagelkreuzkapelle am Turm der Garnisonkirche in der Breiten Straße. Der Eintritt ist kostenfrei.

In Potsdam kam die Familie fast ein Jahr lang im Privathaus der Journalistin Beatrix Fricke unter. Maltseva ist ihr und allen Potsdamerinnen und Potsdamern, die ihr geholfen haben, sehr dankbar: „Es haben uns so viele Leute unterstützt – wir wissen, was für eine unglaubliche Arbeit das ist.“

Die Suche nach einer eigenen Wohnung gestaltete sich schwierig: Der Wohnungsmarkt war so gut wie leergefegt und viele Vermieterinnen und Vermieter wollten keine ukrainischen Geflüchteten haben. Erst im Januar 2023 konnte die Familie ihre eigene Wohnung beziehen. Maltsevas Mann hatte eine Erlaubnis bekommen, seine Familie für kurze Zeit zu besuchen; ukrainische Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land wegen des Krieges nicht verlassen.

Sorge um die Eltern

„Mein Mann war ein paar Mal kurz zu Besuch in Potsdam, dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass er dauerhaft hierbleiben soll“, sagt Maltseva. Die ständige Trennung war zu viel für sie und ihre Töchter. Ihr Mann arbeitet nun für ein bundesweit tätiges Bauunternehmen, kann aber nicht in die Ukraine zurück – man würde ihn wohl kaum noch einmal von dort weglassen.

Maltseva selbst arbeitet aktuell als Reinigungskraft. Dabei hat sie ein Diplom in Marketing, in der Ukraine hat sie viele Jahre lang in einer Werbeagentur gearbeitet. „Das ist mein Traum, wieder im Marketing zu arbeiten“, sagt sie. Gerade wartet sie noch auf die Anerkennung ihres Diploms. Wenn das geschafft ist, möchte sie in zwei Monaten nach Kiew zu ihren Eltern fahren - das erste Mal seit ihrer Flucht.

„Mir geht es eigentlich ganz ok, aber ich mache mir viele Sorgen um meine Eltern, meine Freunde und Verwandten in der Ukraine“, sagt Maltseva. „Meine Eltern sagen immer, es ist alles gut, du musst stark sein.“ Doch sie weiß, dass zwei Jahre Krieg auch bei ihnen Spuren hinterlassen haben; viele Menschen in der Ukraine haben mit psychischen Problemen zu kämpfen. „Ich selbst habe nur wenige Tage vom Krieg miterlebt, aber trotzdem erschrecke ich mich oft im Alltag, wenn ich plötzlich etwas Lautes höre“, so Maltseva.