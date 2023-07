Verdacht auf Brandstiftung Unterstand in Groß Glienicke abgebrannt

Im Potsdamer Ortsteil Groß Glienicke ist am späten Sonntagabend ein Unterstand auf einer Wiese vollständig niedergebrannt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Das Feuer in der Straße Seepromenade war kurz vor Mitternacht ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es wurde niemand verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Warum der Unterstand in Flammen aufging, ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.