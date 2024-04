Verdrängung befürchtet Potsdam plant neue Sportplätze auf einer Pferdekoppel

Vier Pferde stehen auf den Koppeln an der Amundsenstraße. Annina Beck bietet hier ehrenamtlich Reitstunden für Kinder und Jugendliche an. „Sie lernen auch den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren“, sagt die Pferdebesitzerin. Dazu gehöre auch, die Tiere zu füttern und zu beaufsichtigen. Mitmachen wird durch eine Mitgliedschaft beim SV Babelsberg möglich. Annina Beck leitet die Reitsportabteilung des Vereins und stellt für das Training ihre Pferde zur Verfügung. „Wir machen keinen Leistungssport. Das ist ein Breitensportangebot“, sagt sie. Auch eine Kita und der Mukoviszidose-Verband nutzen das Angebot. „Die betroffenen Kinder können keinen Stall betreten. Hier können sie auf der Koppel reiten“, sagt Annina Beck.

Seit 13 Jahren besteht das wohnortnahe Angebot. Seit fünf Jahren hat Annina Beck die Koppel an der Verlängerten Amtsstraße in Bornstedt gepachtet. Die meisten Kinder kämen aus der näheren Umgebung, würden mit dem Fahrrad die Koppel erreichen. Im vergangenen Jahr hat die städtische Pro Potsdam das vier Hektar große Land gekauft. Kurz danach wurde bekannt, dass die Stadtverwaltung auf dem Areal die für den Potsdamer Norden dringend benötigten Sportflächen realisieren will. Zwei Groß- und zwei Kleinfelder könnten entstehen.

Annina Beck ist Leiterin der neuen Abteilung Reitsport beim SV Babelsberg 03. © privat

Bei einem Vor-Ort-Termin im Dezember sprach der Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos) von einer „Riesenchance“. Zusammen mit Pro-Potsdam-Chef Bert Nicke und den Stadtverordneten Leon Troche (SPD), Clemens Viehrig (CDU) und Sascha Krämer (Linke), die sich gemeinsam für die Sportflächen eingesetzt hatten, stellte Rubelt die Pläne vor. Allerdings müsste für die Umsetzung zunächst ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Fertigstellung bis 2029

Die Stadtverwaltung hat in einer Mitteilungsvorlage für die Stadtverordneten nun den Zeitplan für Planung und Bau der Sportstätte vorgelegt. Demnach wird mit einer zwölfmonatigen Bauzeit und einer Fertigstellung samt Funktionsgebäuden im 2. Quartal 2029 gerechnet. Im kommenden Jahr soll das Bebauungsplanverfahren starten. Zwischenzeitlich soll geprüft werden, ob eine Fuß- und Radwegeverbindung vom Sportplatz an der Kirschallee zu der neuen Sportfläche möglich wäre. Im Dezember hatte Rubelt gesagt, dass der Baubeginn frühestens in drei Jahren sein könne. Geplant wird mit einer zwölfmonatigen Bauzeit. Rechnerisch fehlen in Potsdam zehn Sportplätze.

Die lange Dauer bis zur Realisierung hat auch mit dem noch fünf Jahre laufenden Pachtvertrag von Annina Beck zu tun. Sie findet es bedauerlich, dass auf der Koppel unterschiedliche Interessen gegeneinander ausgespielt werden könnten. Auf den Sportplätzen und beim Reiten gehe es doch um Sportförderung, sagt Beck, die die Fraktion Die Andere als sachkundige Einwohnerin im Jugendhilfeausschuss vertritt. Aus ihrer Sicht könnten beide Angebote nebeneinander existieren. „Ich benötige nicht vier Hektar Fläche für vier Pferde.“ Gleichzeitig blieben bei einer Bebauung mit Sportplätzen noch Restflächen, die für die Haltung der Pferde ausreichen würden. Zum Ausreiten gehe es ohnehin auf die Felder ins Katharinenholz.

Ein Araber, Shetlandpony, ein Norwegisches Fjordpferd und ein Lewitzer stehen auf der Koppel von Annina Beck. Also drei Ponys unterschiedlicher Höhe und ein Pferd. „Eine bunte Mischung. Wie die Kinder. Jedes Kind hat sein Lieblingspferd“, sagt sie. Sie könne für dieses Angebot keine andere stadtnahe Fläche schaffen. „Wenn ich weiter aus Potsdam rausgehe, müssen die Kinder mit dem Auto gebracht werden. Aber ich will keinen Reiterhof.“ Annina Beck arbeitet ehrenamtlich. Kosten werden zum Teil über Mitgliedergebühren im Verein gedeckt. Sie habe ihre Idee, die Pferdekoppel neben den künftigen Sportplätzen zu erhalten, bereits der Stadtverwaltung und der Pro Potsdam vorgelegt. „Ich bin optimistisch, dass wir eine Lösung finden.“