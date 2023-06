Verkehr in Potsdam In dieser Woche weniger Staustellen

Im Vergleich zur Vorwoche ist die vom Rathaus veröffentlichte Liste der Baustellen durchaus kürzer. Am Leipziger Dreieck bleibt vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung. Das sorgt für Staugefahr. Ferner ist dort die Straße Am Brauhausberg halbseitig gesperrt. Für Gleisbauarbeiten kommt es in der Straße Am Kanal – beim Platz der Einheit – zu Beeinträchtigungen. Ein Abbiegen aus der Französischen Straße in die Straße Am Kanal ist nicht möglich. Gebaut wird weiter in der Zeppelinstraße, dort wird der Verkehr teilweise auf eine Spur verengt - und zwar stadtauswärts in Höhe des Schafgrabens sowie der Stormstraße.

Wegen Leitungsarbeiten bleibt im Süden der Stadt der Horstweg zwischen An der Alten Zauche und Heinrich-Mann-Allee halbseitig gesperrt, in jede Richtung steht eine Fahrspur zur Verfügung. Die Babelsberger Rudolf-Breitscheid-Straße bleibt hingegen vorübergehend für den Verkehr freigegeben. Es finden Vorbereitungen für die nächste Bauphase an der Plantagenstraße statt. Die Straße Am Buchhorst bleibt für Bauarbeiten zwischen Handelshof und An der Brauerei halbseitig gesperrt, eine mobile Ampel ist aufgestellt.