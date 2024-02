Verkehrsberuhigung im Hühnerstall Schöner spielen auf Kopfsteinpflaster

Freitagabend bin ich noch mal durch die Dortustraße gegangen, wie sie bald nicht mehr sein wird. Hier und da standen Autos, es gab sogar ein paar Lücken dazwischen, und in der Mitte war ordentlich Platz zum Fahren. Was wenige machten, denn die Buckelpiste ist jetzt nicht so der Hammer, es sei denn, man hat einen guten Grund. Alle, die Freitagabend hier unterwegs waren, kamen nach meiner Einschätzung gut miteinander klar: eilige Fußgänger, Bummel-Touristen, Radfahrer, Gastro-Gäste. Und sogar Autos.

Ende März beginnt hier die offizielle Verkehrsberuhigung. Dann darf man mit dem Auto nur noch rein, wenn man ein Anliegen hat, also fast wie jetzt auch, aber man muss das Anliegen erledigen, ohne zu parken. Stattdessen dürfen Kinder auf der Straße spielen. Warum die das tun sollten, weiß ich nicht, so toll ist das auf dem Kopfsteinpflaster nun nicht. Weiterhin sind Hochbeete geplant, immerhin hat da jemand mitgedacht. Denn unten, wo Fifi pullert, will man keine Petersilie ernten. Ich musste an das Lied denken: Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Das war damals der Fortschritt.

Dennoch, ab und zu autofrei – da bin ich schon jetzt dabei. Die Innenstadt war in der Tat schon diesen Freitagabend sehr verkehrsberuhigt, sodass wir auf dem Weg zum Nikolaisaal befürchteten, das Konzert fällt aus. Wo waren die Leute, wo war der Trubel, zur besten Ausgehzeit der Woche?

Für die autofreie Rückfahrt hatte ich den Tram-Fahrplan und sicherheitshalber die Echtzeit-Abfahrtszeit-Angabe gecheckt – toller Service der ViP, Wunsch und Wirklichkeit sauber zu trennen. Am Bildungsforum wurden wir dann mit der Echtzeit-Echtzeit-Abfahrtszeit konfrontiert: Statt 14 waren es plötzlich 34 Minuten bis Buffalo. Freitagnacht tiefenentspannt und verkehrsberuhigt – das läuft schon jetzt großartig.

Die Kolumne Pyanissimo erscheint jeden zweiten Dienstag und kommentiert das Potsdamer Stadtgeschehen.